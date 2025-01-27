RTÜK Üyesi'nden Başkana 'Zeka Geriliği' Eleştirisi

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(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "RTÜK Başkanı 'Uyarıyoruz, ihlaller devam ederse sonları iyi olmayacak' derken; eleştiri yapanlara, gündüz kuşağı programından 'zeka geriliği' resti geldi. Bakalım bu seviyesiz ifade, RTÜK gündemine girebilecek mi" diye sordu.

Tuncay Keser, sosyal medya hesabından gündüz kuşağında yayımlanan bir programdan kesitler koyduğu iki video paylaşarak, şunları kaydetti: "Yıllar önce yayınlanan bir dizideki 'aile içi çarpık ilişki nedeniyle suçlanmaktan yakınan RTÜK Başkanı 'Günümüzde bu olayların ihtimali yok' diyor. 'İhtimali yok' dediği konu günlerdir farklı boyutlarıyla ekranlarda. Kaynanasıyla kaçan damattan sonra yengesiyle kaçan kardeş. Bitti mi? Hayır... RTÜK Başkanı, gündüz kuşağı programları için 'Uyarıyoruz... ihlaller devam ederse sonları iyi olmayacak' derken; eleştiri yapanlara, gündüz kuşağı programından 'zeka geriliği' resti geldi. Bakalım bu seviyesiz ifade, RTÜK gündemine girebilecek mi?" diye yazdı.