Halk TV'ye RTÜK'ten 'mimik' cezası

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(ANKARA) - Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, Halk TV'ye Cem Toker'in MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik "O kadar da ciddiye alınır mı" sözleri ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu'nun da "Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi" şeklindeki müdahalesine rağmen "gülümsemesi" nedeniyle RTÜK tarafından yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, RTÜK tarafından Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı. Keser, cezanın gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK'ten yine 'mimik' cezası. Cem Toker'in MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik 'Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum' ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve Sunucu Sinem Fıstıkoğlu'nun da 'Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi' şeklindeki müdahalesine rağmen, 'gülümsemesi'nin Cem Toker'i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Toplantıda, İstanbul Aile Vakfının Saraçhane'de düzenleyeceği LGBT karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümü çıkarılarak kamu spotu olarak TV'lerde ücretsiz yayınlanmasına onay verildi. Kararlara muhalefet ettim."