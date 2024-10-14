Ruanda'da Marburg Virüsü Kontrol Altında - Son Dakika
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Ruanda'da Marburg Virüsü Kontrol Altında

Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsüyle mücadelede durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

14.10.2024 19:16
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Ruanda Sağlık Bakanlığı, ülkede 12 kişinin ölümüne neden olan Marburg virüsüyle mücadelede durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, bir toplantıda, virüsle mücadele için uygulanan aşılama stratejileri hakkında konuştu.

Nsanzimana, ülkedeki 700 doz aşı tedarikinin ardından Marburg virüsü ile mücadelede durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Sabin Aşı Enstitüsünden virüse karşı şu ana kadar 700 doz aşı tedarik edildiği, aşıların öncelikle risk altında olan doktorlar ve Marburg hastalarıyla temas etmiş kişilere uygulanacağı bildirilmişti.

12 kişinin ölümüne neden oldu

Ruandalı yetkililer, 5 Ekim itibarıyla ülkede 46 kişinin virüse yakalandığını ve bunlardan 12'sinin öldüğünü açıklamıştı.

Hastalığın yayılmasının kontrol altına alınması amacıyla sağlık merkezlerindeki hastaların ziyareti yasaklanmıştı. Yetkililer aldıkları önlemler kapsamında ayrıca seyahat ve toplantı gibi bazı etkinliklere de kısıtlamalar getirmişti.

Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruanda'da Marburg Virüsü Kontrol Altında - Son Dakika

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