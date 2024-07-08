Ruandalı 4 Bin Asker, KDC Ordusuna Karşı M23 İsyancılarıyla Savaşıyor - Son Dakika
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Ruandalı 4 Bin Asker, KDC Ordusuna Karşı M23 İsyancılarıyla Savaşıyor

Ruandalı 4 bin askerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde faaliyet gösteren M23 isyancı grup saflarında KDC ordusuna karşı savaştığı iddia edildi. M23 üyeleri son 2 haftada birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirirken, bu durum bölgede krize ve binlerce sivilin yerinden edilmesine neden oldu. KDC, Ruanda'yı topraklarını işgal etmekle ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

08.07.2024 21:07
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Ruandalı 4 bin askerin, komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup saflarında KDC ordusuna karşı savaştığı ileri sürüldü.

Ulusal basındaki haberlerde, KDC'nin doğusunda M23 mensupları ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda, en az 4 bin Ruanda askerinin M23 saflarında çatışmalara dahil olduğu iddia edildi.

Ruanda askerlerinin, M23 üyelerine son 2 haftada Kuzey-Kivu eyaletinde birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdikleri çatışmalarda katıldığı belirtildi.

Son 2 haftada, M23 üyeleri Kuzey-Kivu eyeletinin stratejik öneme sahip Kanyabayonga kasabası da dahil olmak üzere birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23, Ruanda'yı yöneten Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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