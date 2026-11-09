Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik güvenlik için önemli olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik güvenlik için önemli olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik güvenlik için önemli olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede seyrüsefer serbestisini, savunma iş birliğini ve ticari ilişkileri ele aldı. Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik barış ve güvenlik için taşıdığı önemi vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik barış ve güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Görüşmede denizlerde seyrüsefer serbestisinin korunması, savunma alanındaki iş birliğinin artırılması ve ABD ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konuları değerlendirildi.

Rubio, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Dışişleri Bakanı ile seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını, savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ve ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesini görüştük."

"ALMANYA İLE ORTAKLIĞIMIZ TRANSATLANTİK GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Almanya ile ilişkilerin transatlantik güvenlik bakımından taşıdığı öneme dikkat çeken Rubio, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Almanya ile ortaklığımız transatlantik barış ve güvenlik açısından önemlidir."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriMarco RubioPolitikaAlmanyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gabar’da dev petrol keşfi müjdesi 135 milyon varil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kredi başvurularında yeni dönem Artık e-Devlet’ten görülebilecek Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek
22:51
Liverpoollu Mac Allister’dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
Liverpoollu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 23:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik güvenlik için önemli olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android