Rubio'dan Venezuela'ya Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Rubio'dan Venezuela'ya Seçim Çağrısı

03.06.2026 23:34
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'da en kısa sürede seçim komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın siyasi geleceğine ilişkin, ülkede "en kısa sürede" bir seçim komisyonunun kurulması çağrısında bulundu.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve İran ile devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı olduğunu vurgulayan Rubio, seçimlerin yapılabilmesi için gerekli koşulların "en kısa sürede" oluşturulması ve yeni bir seçim komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Rubio, söz konusu koşulları, "bağımsız bir basın, siyasi partilerin örgütlenerek harekete geçmesi ve Ulusal Seçim Konseyinin yerini alacak yeni bir seçim kurulu" olarak sıraladı.

Venezuela'da yeni seçimlerin ne zaman yapılması gerektiğine dair tarih vermekten kaçınan Rubio, ABD Başkanı Trump'ın, Güney Amerika ülkesiyle ilgili politikasının nihai amacının "özgür, çok partili ve adil seçimler" olduğunu dile getirdi.

Venezuela petrol gelirleri gündeme geldi

Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'nın petrol gelirlerinin yönetim mekanizmasını savunduğu konuşmasında, söz konusu petrolün satışından kimsenin "kişisel fayda" sağlamadığını söyledi.

Rubio, petrolden elde edilen fonların, Venezuela hükümeti tarafından görevlendirilen ve ödemesi yapılan KPMG firması tarafından denetlendiği ve Citibank'ta bloke edilmiş bir hesaba yatırıldığını söyledi.

Ayrıca, bu fondan yapılan harcamaların iki tarafın da incelemesine açık olarak, karşılaştırmalı bir denetimden geçtiğini belirten Rubio, "Venezuela'da harcanan para KPMG tarafından denetleniyor, sadece belirli noktalara gidiyor ve hiçbir bireye fayda sağlamıyor." diye konuştu.

Venezuela'da son başkanlık seçimleri 28 Temmuz 2024'te yapılmış ve şu an New York'ta tutuklu yargılanan Nicolas Maduro'nun yeniden seçildiği açıklanmıştı.

Venezuela'ya ocaktaki askeri müdahale

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahalede Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Venezuela'ya Seçim Çağrısı - Son Dakika

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