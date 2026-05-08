Rubio: İran'dan Henüz Yanıt Gelmedi
08.05.2026 16:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile görüşmelerde henüz yanıt almadıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile süren görüşmelere ilişkin bugün Tahran'dan bir yanıt beklediklerini ve bu yanıtın henüz gelmediğini bildirdi.

Rubio, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ile dün Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin sorulması üzerine Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına verdiği isim olan "Epic Fury"ye atıfta bulunarak "Bu, Epic Fury Operasyonu'ndan ayrı ve farklıydı." ifadesini kullandı.

İran'ın kendilerine saldırdığını ve buna yanıt verdiklerini savunan Rubio, "Ancak aptal ülkeler kendilerine saldıranlara yanıt vermez." değerlendirmesini yaptı.

Rubio, İran ile süren görüşmelere de değinerek "Bugün bir noktada İran'dan yanıt bekliyoruz. Henüz alamadık. Umarım ciddi bir teklifleri vardır." diye konuştu.

NATO eleştirisi

NATO ülkelerinin duruşunu da eleştiren Rubio, "Bazı Avrupa ülkeleri önemli acil durumlarda NATO üslerini kullanmamıza izin vermedi ve misyonlarımızı engelledi." ifadelerini kullandı.

Bu engellemelerin küçük de olsa riskler doğurduğuna işaret eden Rubio, "ABD'nin NATO'da bulunmasının ana nedenlerinden biri, Avrupa'da konuşlandırabileceğimiz ve diğer olası durumlara yönlendirebileceğimiz güçlere sahip olma kabiliyetiydi. Artık durum böyle değil, diğer seçeneklerimizi değerlendireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
