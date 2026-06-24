Rubio, İran ile Teknik Görüşmeleri Duyurdu - Son Dakika
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Rubio, İran ile Teknik Görüşmeleri Duyurdu

24.06.2026 20:30
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile teknik heyetlerin 29-30 Haziran'da İsviçre'de toplanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalının haberine göre, Kuveyt'te bulunan Rubio, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rubio, "Teknik heyetler, 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Yanılmıyorsam tekrar İsviçre'de olacaklar. Her halükarda teknik heyet yeniden toplanacak ve sanırım bu tarih 30 Haziran olacak." dedi.

Bakan Rubio, teknik düzeydeki görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığından yetkililerin de katılacağını kaydetti.

Tahran'ın müzakerelerde vereceği taahhütlere uyması gerektiğini söyleyen Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar gibi çeşitli seçeneklere sahip olduğunu aktardı.

Rubio, müzakereler konusunda, "bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atacak bir şey yapmayacaklarını" belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine ilişkin mekanizmaya dair soruya ise Rubio, "Bence uluslararası suları kullanmak için ücret talep eden herhangi bir mekanizmaya tüm dünya karşı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Rubio'nun Körfez turunda İran görüşmeleri gündemde

Bakan Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan Körfez turunda ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptını bölge ülkeleriyle ele alacak.

Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile bir araya gelmesi planlanan Rubio, görüşmeler kapsamında bölgedeki ortak öncelikleri müttefikleriyle istişare edecek.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio, İran ile Teknik Görüşmeleri Duyurdu - Son Dakika

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