Rubio: Müttefiklerden Destek Gelmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müttefiklerden somut destek gelmemesini eleştirdi, bu ülkelere ilişkin nihai kararı Başkan Trump'ın vereceğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ordusunun İran'daki hedeflere saldırı için kendi topraklarındaki üslerin kullanımına izin vermeyen müttefik ülkelere nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine henüz karar vermediğini dile getirerek "Son kararı Başkan verecek ve henüz vermedi" dedi.

İtalya dahil müttefiklerin ABD'nin İran'a karşı eylemlerine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına destek vermemesini eleştiren Rubio, "Niye kimsenin destek vermediğini anlamıyorum" dedi.

Rubio Cuma günü, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkes İran'ın bir tehdit olduğunu söylüyor. Herkes İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyor. Ama bu konuda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Eğer cevap hayır ise, o zaman sert ifadeler içeren açıklamalardan daha fazlasına sahip olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni görüşme sonrasında, "İkimiz de transatlantik ilişkisinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız, ancak her ülkenin kendi ulusal çıkarlarını savunması gerektiğini de anlıyoruz" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise, Rubio ile görüşmesinin ardından şunları dile getirdi: "Avrupa'nın Amerika'ya ihtiyacı olduğuna, İtalya'nın Amerika'ya ihtiyacı olduğuna ve ABD'nin de Avrupa ve İtalya'ya ihtiyacı olduğuna inanıyorum." Tajani konuşmasının sonunda "gerginliklerin yatıştırılmış" olmasını umduğunu aktardı. ABD NATO'dan çekilecek mi?

ABD'nin NATO'dan çekilmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Rubio, Avrupa'da güç konuşlandırma ve bu güçleri buradan kullanma olanağının "ABD'nin NATO'da olmasının ana nedenlerinden biri" olduğunu ifade ederek "Eğer bu artık geçerli değilse bu bir sorundur ve incelenmesi gerekir" dedi.

Donald Trump daha önce, ABD ordusuna, İran savaşında saldırılar için üslerini kullanma izni vermeyen İtalya ve İspanya'ya, bu ülkedeki ABD askerlerini çekeceği tehdidinde bulunmuştu.

Rubio, bu iki ülke ile ilgili kararın beklendiğini belirtti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı kısa süre önce Almanya'dan 5 bin askerin çekileceğini açıklamıştı. Ancak Rubio, Almanya'dan kısmi çekilmenin "daha önce planlanmış" olduğunu ve sadece 2022 seviyesine dönüş anlamına geldiğini dile getirdi.

"Dünyadaki kaynaklarımızı her zaman ulusal çıkar temelinde dağıtmak zorundayız" diyen Marco Rubio, "Dünyanın belki de en güçlü ülkesi olsak ve en fazla kaynağa sahip olsak da kaynaklarımız sınırsız değil" ifadesini kullandı.

İtalya ile ABD arasında yaşanan gerginliğinin özünü Sicilya Adası'ndaki Sigonella Hava Üssü oluşturuyor. İkili anlaşmalara göre ABD ordusu, bu üssü sadece lojistik amaçlarla kullanabiliyor. İtalya'nın reddi üzerine Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için "cesaret eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını" dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Perşembe günü Vatikan'da Papa XIV. Leo tarafından kabul edildikten sonra Cuma günü Meloni ile bir araya geldi. Rubio, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Meloni ile ABD askerlerinin olası çekilmesine dair detaylı bir görüşme yapmadıklarını bildirdi. Meloni ise, geçen Salı günü AB-Ermenistan Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, kararın kendi elinde olmadığını ifade etmişti.

Riyad ABD'ye üs kullanım izni vermiyor

ABD'nin İran savaşıyla bağlantılı olarak müttefiklerine sitemi sürerken Suudi Arabistan'ın, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik bir operasyon için ABD'nin hava sahasını ve topraklarındaki üsleri kullanmasına izin vermediği bildirildi.

AFP haber ajansına, ismini vermeden açıklama yapan iki Suudi kaynak, Washington'un Suudi hava sahasına ve üslerine erişiminin diğer kullanımlar içinse devam edeceğini bildirdi.

Riyad, daha önce de topraklarının ve hava sahasının İran'a saldırı düzenlemek için kullanılmasına izin vermeyeceğini defalarca ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerginliğin kırılgan ateşkesi zora sokmasının ardından, gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek için başlatılan iki günlük "Özgürlük Projesi"ne ara verildiğini duyurmuştu.

AFP'ye açıklamada bulunan Suudi kaynaklardan biri, "Suudi Arabistan operasyona karşı zira bunun sadece durumu tırmandıracağını ve işe yaramayacağını düşünüyor" dedi.

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisi Bakan Yardımcısı Raid Krimly ise, Cuma sabahı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Riyad'ın "gerilimi azaltma ve müzakere çabalarını destekleme tutumunu sürdürdüğünü" belirtti.

Bu açıklamalar, Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç Amerikan destroyerine saldırı düzenlemesine rağmen ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söylemesinin ardından geldi.

AFP,AP/ ET,BK