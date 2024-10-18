Ruh Sağlığı Günü'nde Seminer

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Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında kurum personeline yönelik "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Selim Seven Konferans Salonu'nda düzenlenen programda İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Enes İncin ve Sosyal Çalışmacı Melike Gönder, katılımcılara psikolojik uyum, stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü ve doğru iletişim konularında bilgi verdi.

Akademik ve idari personelin katıldığı program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.