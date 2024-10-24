Ruhsatsız Silah Bulunduran 4 Şüpheliye İşlem

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Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları öne sürülen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gebeceler beldesi ile Karaarslan köyünde 4 kişinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, av tüfeği, 2'si kurusıkı 3 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi.

Şüphelilere, adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.