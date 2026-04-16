Ruhsatsız Silahla Taksiden Gözaltı

Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurulan takside ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan N.A'nın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin "tehdit ve hakaret" suçlarından 1 kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

???????