Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri C.A'yı (45) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 8 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Şüpheliye İşlem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?