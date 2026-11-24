SEUL, 24 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore ordusu, Rusya'ya ait askeri uçakların Doğu Denizi üzerindeki Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girmesinin ardından Kore Yarımadası'nın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Ulleung Adası'nda kısa süreliğine alarm verildiğini duyurdu.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından salı günü erken saatlerde gönderilen acil durum uyarı mesajında, Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Ulleung ilçesi sakinlerinden yer altındaki tesislere veya binaların içine sığınmaları istendi.