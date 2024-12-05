Rus Donanma Filosunun Çin Ziyareti

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Dört gemiden oluşan bir Rus donanma filosu beş günlük bir dostluk ziyareti için Çin'in doğusundaki liman kenti Qingdao'ya gitti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus filosundaki subay ve askerler Çinli meslektaşlarıyla mesleki beceriler konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve iki taraf ortaklaşa kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyecek.

Rus filosunun ziyaretini pazartesi günü tamamlayarak Qingdao'dan ayrılması planlanıyor.