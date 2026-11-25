İngiltere'de 9 Kasım'dan sonra yaklaşık 140 uçuşta GPS sistemlerinde yaşanan sorunlara, İngiliz ambargosuna tabi ticari gemilere eşlik eden Rus savaş gemisinin neden olduğu öne sürüldü.

İngiliz medyasındaki habere göre, "Admiral Golovko" isimli Rus savaş gemisi, Ada açıklarından geçen İngiliz ambargosuna tabi ticari gemilere eşlik ettiği sırada sinyal bozma faaliyetinde bulundu.

İddiaya göre, 9 Kasım'da başlayan sinyal bozma faaliyeti nedeniyle Londra Heathrow, Edinburgh ve Manchester havalimanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda İngiliz havalimanından kalkacak uçaklar, GPS sistemlerinde sorunlar yaşamaya başladı.

Yaklaşık 140 uçuşun GPS sistemlerinde sorun yaşadığı tahmin edilirken i gazetesi, yaşananlardan Rus savaş gemisinin sorumlu olma ihtimalinin büyük olduğunu yazdı.

Elektronik savaş uzmanı Thomas Withington, İngiltere açıklarında bu tür bir sinyal karıştırma faaliyetinin ilk kez görüldüğünü ancak bunun son olmayacağını kaydetti.

Geçmişte İngiliz donanmasında istihbarat subayı olarak çalışan James Droxford ise sinyal bozucunun kaynağının kesinlikle Rus savaş gemisi olduğunu öne sürdü.

Droxford, bu faaliyetin muhtemel NATO gözlemcilerine yönelik olabileceği ihtimalini paylaşırken Kraliyet Seyrüsefer Enstitüsü Başkanı Ramsey Faragher, GPS sistemlerinde yaşanan sorunun bu amaç doğrultusunda tasarlanmış askeri bir platformdan kaynaklandığını söyledi.

Faragher, "İngiltere, bu durumun kıyıdan olabildiğince uzakta yaşanmış olmasından dolayı çok şanslı. Bu büyüklükte bir GPS sinyal bozucu faaliyet selinin cep telefonlarımızı ve dijital ses yayını yapan radyo ve telsiz istasyonlarımızı etkilemesini istemezdik." ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti ise iddialara yönelik ülkedeki havacılık güvenliğinin dünyaya örnek olduğunu belirterek "İstihbarat ve operasyon güvenliğiyle ilgili konularda yorum yapamayız." açıklamasını yaptı.

Daily Mail'e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise iddiaları reddederek "Rusların böyle bir şey yapma kapasitesi var ancak tarif edilenlerin yaşandığı sırada etrafta hiçbir gemi yoktu." dedi.