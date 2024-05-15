Rus güçleri Sivastopol'da büyük bir füze saldırısını püskürttü

Güncel

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Rus güçlerinin Çarşamba günü Sivastopol'a yönelik büyük bir füze saldırısını püskürttüğünü söyledi.

Razvozhaev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Ordumuz Sivastopol'a yönelik büyük bir saldırıyı püskürttü. Düşürülen bir füzenin parçaları Fedorovskaya Caddesi bölgesindeki özel bir işletmeye düştü. Olayda ölen ve yaralananlar hakkındaki bilgiler netleştiriliyor" dedi.

Vali, "Düşürülen füzelerin türü halihazırda araştırılıyor. Patlamamış mühimmat bulunması da olası" diye ekledi.