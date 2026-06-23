Rus Hava Saldırısında 3 Ölü, 30 Yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, ülkenin farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenledi.

Kriviy Rig kentine yapılan füzeli saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, en az 23 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan hava saldırıları sonucu 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Zelenskiy'den Kriviy Rig saldırısına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Kriviy Rig'e düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun, kentte sivil altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik Moskova'ya defalarca çağrı yaptıklarını, Rusya'nın ise saldırıları sürdürerek cevap verdiğini vurguladı.