Rus Ordusu Donetsk'teki Kamışevka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'teki Kamışevka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kamışevka yerleşim biriminin, Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait birçok askeri araç ve teçhizatın imha edildiği ifade edildi.

28.08.2024 13:46
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kamışevka yerleşim biriminin, Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kamışevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

148 bölgede yabancı paralı savaşçıların bulunduğu kamp, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların 1 günde insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 613 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 589 tank ve zırhlı araç, 1426 çok namlulu roketatar, 13 bin 720 obüs ve havan topu ile 25 bin 312 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'teki Kamışevka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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