Rus Pasifik Filosu, insansız hava araçlarına karşı eğitim tatbikatı düzenliyor

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VLADİVOSTOK, 14 Mayıs (Xinhua) -- Rus Pasifik Filosu'na ait 15'ten fazla muharebe gemisi ve botu, deniz ve havadaki insansız hava araçlarına karşı koymayı amaçlayan bir eğitim tatbikatı için yola çıktı.

Pasifik Filosu basın servisinin Salı günü bildirdiğine göre söz konusu savaş gemileri ve botlar, üs noktalarını ve deniz iletişimini korumaya ve savunmaya odaklanan, dahili birimler arası planlanmış tatbikata katılmak üzere Vladivostok'tan hareket etti.

Mürettebat, tatbikat sırasında sahte bir düşmanı temsil eden insansız botlar ve insansız hava araçlarıyla muharebe eğitimi gerçekleştirecek. Gemi mürettebatı, küçük boyutlu yüzey ve hava tehditlerini taklit eden nesneleri hedef alarak gerçek mühimmatlarla tatbikat yürütecek.

Personel, gemilerin üslerinden ayrılmasından önce, iskele bölgesinden ayrılışlarını sis perdeleri kullanarak kamufle etmeye yönelik önlemler de dahil olmak üzere acil muharebe ve seyir hazırlıklarını tamamlamıştı.