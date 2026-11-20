Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkeye yönelik saldırılarında kullandığı çeşitli tiplerdeki 82 füze ile 380 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın geceden itibaren öğlene kadar Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı.

Saldırılarda balistik ve seyir başta olmak üzere farklı tiplerde füzelerin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füzelerden 82'sinin vurulduğu kaydedildi.

Rus ordusunun ayrıca 404 İHA'yla saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, bunlardan 380'inin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kiev'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus saldırılarının sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Kiev'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

Lviv kentine de saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin öldüğü kaydedilerek yaralıların da olduğu ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle ayrıca Jitomir, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde toplam 16 kişinin yaralandığı bildirildi.