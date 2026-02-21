Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama

Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama
21.02.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay merkezli operasyonda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı, rüşvet ve kaçakçılık belgeleri ele geçirildi.

Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 340 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadeler ve dijital materyal incelemelerinde, şüphelilerin internet tabanlı iletişim araçları üzerinden gümrük memurlarının isimlerini kullanarak rüşvet pazarlığı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarında artış yaptıkları ve toplanan rüşvet paralarının bir havuzda biriktirilerek memurlar arasında paylaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:37:54. #7.11#
SON DAKİKA: Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.