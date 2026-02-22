Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama - Son Dakika
Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama

Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama
22.02.2026 02:00
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

HATAY merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 44 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, silahlara mühimmat, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

ALIŞVERİŞİ YÜZ YÜZE VE ELDEN GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinde ve ele geçirilen dijital materyallerde, internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden gümrük memurlarının isimleri kullanarak rüşvet pazarlığının yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarını artırdıkları ve toplanan paraların bir havuzda biriktirerek memurlar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 44 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
