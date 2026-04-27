Rüşvet ve ihale iddiasıyla yargılanan belediye başkanlarının duruşması devam ediyor

27.04.2026 14:51
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davanın duruşmasında tanıklar dinlendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Hakkı Sinan Ekiz, bir araç satışıyla ilgili ifade verirken, tanık Selçuk Ünal araç alım satımı hakkında bilgi verdi. Tanık Aykut Durmaz, Seyhan Belediyesi'nin borç durumunu anlattı. Gizli tanık XYZ49QP ise Beşiktaş Belediyesi'nde ihalelerde yolsuzluk yapıldığını ve bu işi Fahri Aksoy'un organize ettiğini iddia etti. Gizli tanık, somut delil sunamayacağını ancak Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık beyanlarının iddiaları doğruladığını söyledi. Duruşmaya bir saat ara verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İhsan Aktaş, Güncel, Son Dakika



    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
