Rüşvet ve ihale iddiasıyla yargılanan belediye başkanlarının duruşması devam ediyor

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Hakkı Sinan Ekiz, bir araç satışıyla ilgili ifade verirken, tanık Selçuk Ünal araç alım satımı hakkında bilgi verdi. Tanık Aykut Durmaz, Seyhan Belediyesi'nin borç durumunu anlattı. Gizli tanık XYZ49QP ise Beşiktaş Belediyesi'nde ihalelerde yolsuzluk yapıldığını ve bu işi Fahri Aksoy'un organize ettiğini iddia etti. Gizli tanık, somut delil sunamayacağını ancak Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık beyanlarının iddiaları doğruladığını söyledi. Duruşmaya bir saat ara verildi.