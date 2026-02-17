Rusya, 178 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 178 insansız hava aracını (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece ve sabah saatlerinde 178 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Krasnodar, Kaluga, Bryansk, Kursk, Perm ve Belgorod bölgeleri ile yasa dışı ilhak edilen Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik İHA saldırılarını İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak müzakereler öncesi yoğunlaştırdığını aktardı.

İHA saldırısı sonucu Krasnodar bölgesinde 2 kişi yaralandı

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki İlsk köyünde bulunan petrol rafinerisinde ve Temryuk ilçesindeki Volna köyünde bulunan petrol deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucu İlsk köyündeki 4 ev hasar gördü, 2 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Krasnodar bölgesinde yer alan Soçi kentindeki havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.