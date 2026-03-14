Rusya, 280 İHA'yı Vurdu

14.03.2026 22:46
Rusya, Ukrayna'ya ait 280 insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı. 47'si Moskova'da düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 280 insansız hava aracının (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 11.00'den 21.00'e kadar 280 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada bunların 47'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, 280 İHA'yı Vurdu - Son Dakika

İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
SON DAKİKA: Rusya, 280 İHA'yı Vurdu - Son Dakika
Advertisement
