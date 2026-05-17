Rusya, 586 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

17.05.2026 11:04
Rusya, Moskova da dahil 586 Ukrayna İHA'sını imha etti, saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde 586 Ukrayna insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün yerel saatle 22.00'den 07.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve bölgeleri olmak üzere, Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk Voronej, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver, Rostov, Krasnodar bölgelerinde, Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 556 adet uçak tipi İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da yerel saatle 07.00'den 09.00'a kadar İHA saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemleriyle yine Moskova bölgesi başta olmak üzere Kaluga, Bryansk, Smolensk, Pskov, Krasnodar bölgelerinde, Kırım Yarımadası ve Azov Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 30 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova'da Şeremetyevo Havalimanı'na İHA parçaları düştü

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, vurulan bir İHA'nın parçalarının havalimanına düştüğü belirtilerek enkazın uçak ve yolcu hizmetleri alanından uzakta bulunduğu kaydedildi.

Havalimanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, alanda yaralanan olmadığı, hasar bulunmadığı ve yolcu terminallerindeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Moskova'ya Ukrayna'nın 120'den fazla İHA ile saldırıda bulunduğunu belirtmişti. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de İHA saldırıları sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

