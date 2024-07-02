Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ottawa'nın Rusya karşıtı politikalarının geliştirip uygulanmasında dahli olan 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdiğini açıkladı. Bakanlık, yasağın sıradan Kanadalıları hedef almadığını, Kanada'nın mevcut siyasi elitlerini Kanada halkından ayırt ettiğini vurguladı.

02.07.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, " Ottawa'nın Rusya karşıtı politikalarının geliştirip uygulanmasında dahli olan 99 Kanada vatandaşı için bir karşı önlem olarak daimi giriş yasağı getirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, yasağın sıradan Kanadalıları hedef almadığını, Kanada'nın mevcut siyasi elitlerini Kanada halkından ayırt ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Ottawa, Kanada, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement