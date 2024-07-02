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MOSKOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, 99 Kanada vatandaşı için daimi giriş yasağı getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, " Ottawa'nın Rusya karşıtı politikalarının geliştirip uygulanmasında dahli olan 99 Kanada vatandaşı için bir karşı önlem olarak daimi giriş yasağı getirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, yasağın sıradan Kanadalıları hedef almadığını, Kanada'nın mevcut siyasi elitlerini Kanada halkından ayırt ettiğini vurguladı.