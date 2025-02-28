Rusya-ABD Görüşmesi: Diplomatik İlişkilerde İlerleme

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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD diplomatik misyonlarının faaliyetlerinin karşılıklı olarak kesintisiz bir şekilde finanse edilmesi ve diplomatların resmi görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı" denildi. Açıklamada görüşmelerin verimli bir atmosferde geçtiği ve bu kanal üzerinden diyaloğun sürdürülmesinde mutabık kalındığı belirtildi.

Rusya ve ABD heyetleri, Büyükelçiliklerin karşılıklı olarak faaliyete geçmesi konusunu ele almak üzere dün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya geldi. Yaklaşık 6,5 saat süren görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiyev ile ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sonata Coulter başkanlığındaki heyetlerin, her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi konusunda dün İstanbul'da istişarelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlarının talimatları doğrultusunda taraflar, önceki ABD yönetimlerinden miras kalan bir dizi sıkıntılı konunun üstesinden gelmenin yollarını görüştüler. Rusya ve ABD diplomatik misyonlarının faaliyetlerinin karşılıklı olarak kesintisiz bir şekilde finanse edilmesi ve diplomatların resmi görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı.

2016-2018 yılları arasında yasa dışı olarak alınan Rusya'ya ait altı diplomatik mülkün iadesi konusuyla ilgili meseleler de gündeme getirildi. Ülkelerimizin halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik koşulların yaratılması için tasarlanan pratik sonuçlara yönelik talep özellikle vurgulandı. Somut olarak, Amerikan tarafına doğrudan hava ulaşımının yeniden başlatılması olasılığına ilişkin bir öneri sunuldu.

Görüşmeler verimli bir atmosferde geçmiştir. Bu kanal üzerinden diyaloğun sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır."