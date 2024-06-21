Rusya, Admiral Nakhimov'un deniz denemelerine Ağustos ayında başlayacak

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MOSKOVA, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya'da nükleer enerjiyle çalışan füze kruvazörü Admiral Nakhimov'un deniz denemelerine Ağustos ayında başlayacağı bildirildi.

Rus Donanması Başkomutan Vekili Amiral Alexander Moiseyev'in Perşembe günü yerel basında yer alan açıklamalarına göre, şu anda tamamlanmak üzere gemi ana güç santrali ile diğer birimlerin testlerine bu yılın Ağustos ayında başlayacak.

Moiseyev kruvazörün hipersonik Tsirkon füzeleri ve yeni radyo-teknik ekipmanları da dahil olmak üzere yeni silah sistemleriyle donatılacağını söyledi.

Moiseyev, geminin tamamen modernize edildiğini ve denemelerin 2025 yılında tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Project 1144.2 çok amaçlı muharebe kruvazörü Admiral Nakhimov, 25.000 tonun üzerindeki hacmiyle Rus Donanması'ndaki en büyük gemi olma özelliği taşıyor. Gemi, büyük su üstü hedeflerini imha etmek ve kapsamlı hava ve denizaltı savunması sağlamak üzere tasarlandı.