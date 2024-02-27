Rusya, akaryakıt ihracatına altı aylık yasak getirecek - Son Dakika
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Rusya, akaryakıt ihracatına altı aylık yasak getirecek

Rusya, akaryakıt ihracatına altı aylık yasak getirecek

Rusya, 1 Mart'tan itibaren akaryakıt ürünlerinin ihracatına altı aylık yasak getireceğini duyurdu. Kararın ilkbahar ve yaz aylarında artan talebi dengelemeyi amaçladığı belirtilirken, borsada dizel satış oranının yüzde 16'ya çıkarılması da diğer bir olası önlem olarak gösterildi. Kısıtlama, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerini kapsamayacak.

27.02.2024 12:23
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MOSKOVA, 27 Şubat (Xinhua) -- Rusya, 1 Mart'tan itibaren akaryakıt ürünlerinin ihracatına altı aylık yasak getirecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın sözcüsü, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu kararın ilkbahar ve yaz aylarında artan talebi dengelemeyi amaçladığını ve diğer bir olası önlemin ise borsada dizel satış oranını yüzde 16'ya çıkarmak olduğunu belirtti.

Haberde kısıtlamanın Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerini kapsamayacağı ifade edildi.

Rusya daha önce de motor yakıtı iç piyasasındaki fiyat durumunu istikrara kavuşturmak amacıyla 21 Eylül-17 Kasım 2023 tarihleri arasında akaryakıt ürünlerinin ihracatına yasak getirmişti. İç yakıt piyasasının doygunluğa ulaşması ve arz fazlası elde edilmesinden sonra yasak kaldırılmıştı.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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