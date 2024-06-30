Rusya, benzin ihracatı iznini uzattı

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MOSKOVA, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya Cumartesi günü benzin ihracatı iznini 31 Temmuz'a kadar uzattı.

Rus RIA Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, iç piyasada yeterli miktarda yakıt rezervi oluştuğunu ve talebin arz tarafından tamamen karşılandığını belirtti.

Rusya ilkbahar ve yaz aylarında iç talepteki artışı karşılamak amacıyla 1 Mart'ta altı ay süreyle benzin ihracatına yasak getirmişti.

Yasak, iki ay sonra Mayıs ortasından 30 Haziran'a kadar geçici olarak kaldırılmıştı.