Rusya, benzin ihracatı iznini uzattı - Son Dakika
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Rusya, benzin ihracatı iznini uzattı

Rusya, iç piyasada yeterli miktarda yakıt rezervi oluştuğunu ve talebin arz tarafından tamamen karşılandığını belirterek benzin ihracatı iznini 31 Temmuz'a kadar uzattı. İlkbahar ve yaz aylarında iç talepteki artışı karşılamak amacıyla getirilen ihracat yasağı, geçici olarak kaldırılmıştı.

30.06.2024 09:49
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MOSKOVA, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya Cumartesi günü benzin ihracatı iznini 31 Temmuz'a kadar uzattı.

Rus RIA Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, iç piyasada yeterli miktarda yakıt rezervi oluştuğunu ve talebin arz tarafından tamamen karşılandığını belirtti.

Rusya ilkbahar ve yaz aylarında iç talepteki artışı karşılamak amacıyla 1 Mart'ta altı ay süreyle benzin ihracatına yasak getirmişti.

Yasak, iki ay sonra Mayıs ortasından 30 Haziran'a kadar geçici olarak kaldırılmıştı.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, benzin ihracatı iznini uzattı - Son Dakika

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