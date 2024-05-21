Rusya, benzin ihracatı yasağını askıya aldı

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ST. PETERSBURG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, yılın başlarında uygulamaya koyduğu benzin ihracatı yasağını askıya aldığını duyurdu.

Hükümetten Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt üreticilerinin 30 Haziran'a kadar benzin ihraç etmelerine izin verildi. 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yasak yeniden yürürlüğe girecek.

Hükümet, bu kararın iç piyasadaki benzin arzının yeterli olması nedeniyle ve bazı rafinerilerin aşırı benzin stokundan dolayı rafinaj kapasitelerini azaltmalarını önlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Rusya, büyüyen iç talep karşısında iç piyasayı dengelemek için 1 Mart'ta benzin ihracatına yasak getirmişti. Yasak 31 Ağustos'ta sona erecek.

Söz konusu yasak, Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasındaki anlaşmalar gibi uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki tedarikleri ve kişisel tüketim yahut uluslararası insani yardım amaçlı benzini kapsamıyor.