Rusya Büyükelçisi'nden Turizm Ziyareti

(ANKARA) - Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Bakan Ersoy, görüşmede, Türkiye-Rusya turizm ilişkileri, karşılıklı ziyaretçi hareketliliği, hava trafiğinin geliştirilmesi ve sektörler arası iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Sergey Verşinin'i Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Türkiye-Rusya turizm ilişkilerini, karşılıklı ziyaretçi hareketliliğini, hava trafiğinin geliştirilmesini ve sektörler arası iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Turizmde güçlü bağlarımızı daha da ileri taşıyacak ortak çalışmalar üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaret kapsamında ayrıca, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını Sayın Verşinin'e takdim ederek Türk mutfağının kültürel miras ve gastronomi turizmindeki güçlü değerini paylaşmaktan memnuniyet duyduk."