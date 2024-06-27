Rusya'da 10 Bin Göçmen Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyona Gönderildi - Son Dakika
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Rusya'da 10 Bin Göçmen Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyona Gönderildi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus vatandaşlığı alan 10 bin göçmenin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyona' gönderildiğini açıkladı. Bastrıkin, Rusya'daki göçmenlerle ilgili siyasetin değiştirilmesi gerektiğini belirtti ve iç kaynaklarla sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmenin askerliğe kaydedildiğini ve bunlardan 10 bininin özel askeri operasyona gönderildiğini ifade etti. Yılın ilk 4 ayında ise başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg'a 3 milyon göçmenin geldiği bilgisi paylaşıldı.

27.06.2024 14:29
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus vatandaşlığı alan 10 bin göçmenin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" gönderildiğini açıkladı.

Bastrıkin, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda Rusya'daki göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bastrıkin, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi." ifadesini kullandı.

Bastrıkin, yılın ilk 4 ayında başkent Moskova, Moskova bölgesine ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da 10 Bin Göçmen Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyona Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da 10 Bin Göçmen Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyona Gönderildi - Son Dakika
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