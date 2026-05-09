Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması

09.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenlendi; birlik ve zafer vurgulandı.

(ANKARA) - 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, "Bu zorlu dönemde, faşizme karşı kazanılan zafer sırasında uzun yıllar önce devraldığımız emaneti, bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek büyük önem taşıyor" dedi.

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Ankara Büyükelçiliği ve Rus Evi'nin desteğiyle 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" Yürüyüşü düzenlendi. Büyükelçilik'teki yürüyüşe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin de katıldı. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup edişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesindeki yürüyüşte katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan Rus askerlerinin portrelerini taşıdı.

Verşinin, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Zafer Günü'nün Rusya tarihinde özel bir gün olduğunu belirtti. Verşinin bugünün bir birlik bayramı olduğunu dile getirerek, "Bugün burada yürürken bu birliği hissettik. Muhtemelen vatanımızdan, Moskova'dan gelen haberleri izlerken de aynı birlik duygusunu hissediyoruz. Elbette en önemli şeyi söylemek istiyorum, bu bayram, bu günü mümkün kılan, vatanımızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizmin belasından kurtaran herkese olan anma borcumuzu, şükran borcumuzu ödediğimiz gündür" dedi.

Bu başarının öneminin günümüz nesilleri için giderek daha görünür ve anlamlı hale geldiğini dile getiren Verşinin, "Bu sevginin, bu kıvılcımların bayrağını gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Bu yüzden çocuklarımızın bugün bizimle olması çok önemli. Bu, şüphesiz gelecek nesillere karşı muazzam sorumluluğumuzdur. Bugün, halklarımız için zaferi, özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlayanların anısını onurlandırırken, belki de bu dava uğruna yaşamını yitirenleri hüzünle anıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Verşinin, "Birliğimize, dayanıklılığımıza ve cesaretimize çok şeyin bağlı olduğu bu zorlu dönemde, faşizme karşı kazanılan zafer sırasında uzun yıllar önce devraldığımız emaneti, bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

14:12
İşte ülkeyi sallayan futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:18:03. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.