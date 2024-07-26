Rusya'da Çin Markalı Otomobillerin Popülaritesi Artıyor

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ST. PETERSBURG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın analitik ajansı Autostat'ın verilerine göre, Rusya'da 1 Temmuz itibarıyla Çin markalarına ait yaklaşık 1,86 milyon binek otomobil tescil edildi ve bu rakam, toplam otomobil sayısının yüzde 4'ünü oluşturdu.

Ajansın Perşembe günü yayımladığı rapora göre Chery, toplam 444.700 tescilli araçla Rusya'daki en popüler Çinli otomobil markası olurken, onu 341.100 araçla Geely ve 296.000 araçla Haval izledi.

Raporda, bu üç markanın Rusya'da tescilli Çin markalı binek otomobillerinin toplam sayısının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu belirtildi.

Autostat uzmanlarına göre, Rusya'da Fransız marka otomobillerin payı yaklaşık yüzde 6 olurken, ABD markalı araçların payı ise yaklaşık yüzde 7 olarak kaydedildi. Mevcut pazar koşullarının devam etmesi durumunda, Çinli markaların birkaç yıl içinde Fransız ve ABD'li markaları geride bırakarak ilk beşe girmesi bekleniyor.