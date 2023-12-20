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Rusya'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Rusya'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Rusya uyruklu şüpheli, Interpol tarafından difüzyon mesajı ile aranıyordu. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Rusya'ya iadesi için işlemler devam ediyor.

Rusya\'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin\'de yakalandı
20.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 11:05
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Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan Rusya uyruklu şüpheli Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya Interpol birimlerince "dolandırıcılık" suçundan difüzyon mesajı ile aranan D.B'nin kentte olduğu bilgisine üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Hakkında, ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından arama bülteni çıkarılan kişiler için koyulan M-99 ile dolandırıcılık suçunu işlediğine yönelik şüphe bulunan veya bu suçu işlediği kesin olarak tespit edilen yabancı için konulan G-67 tahdit kodları bulunan zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Rusya'ya iadesi istenen bu ülke vatandaşı D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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