Rusya'da terör saldırısında 40 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var

Rus Federal Güvenlik Servisi: İlk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. 6 yavru kedinin başları kesilmiş halde bulunurken, anne kedinin kuyruğu kesilmişti. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Ağaç yönetimindeki bir otomobil ile Serdar A. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı. Şampiyonaya 9 kulüp katılıyor. Beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, gençlerin bu spora yoğun ilgisi olduğunu ve sporun ülkede artmasını hedeflediklerini söyledi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapacaklarını ifade etti.
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