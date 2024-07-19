Rusya'da Terör Saldırısı Planı Önleniyor - Son Dakika
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Rusya'da Terör Saldırısı Planı Önleniyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Asya kökenli olduğu belirtilen bir kişinin Yessentuki şehrinde otobüs terminaline yönelik terör saldırısı hazırlığı yaparken yakalandığını bildirdi. Yakalanan kişinin örgütüne bağlılık yemini ettiği ve el yapımı bir patlayıcı kullanarak Yessentuki şehrinin ulaşım altyapısına yönelik saldırı hazırladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin otobüs terminalinde keşif yaptığı, kalabalık bir zamanda bombayı nereye yerleştireceğine dair çalışma yaptığı aktarıldı. Şüphelinin Suriye'ye giderek örgüt saflarına katılmayı planladığı bildirilen açıklamada, şahsın tespit edilerek gözaltına alındığı ve patlayıcılara el konulduğu belirtildi. Açıklamada, şahsın ikamet ettiği yerde terör propagandası içeren malzemelerin bulunduğu da ifade edildi.

19.07.2024 13:05
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Asya kökenli olduğu belirtilen bir kişinin Yessentuki şehrinde otobüs terminaline yönelik terör saldırısı hazırlığı yaparken yakalandığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "Stavropol Bölgesi'nde, Orta Asya'daki ülkelerden birinin vatandaşı olan, Rusya'da yasaklı olan uluslararası terör örgütünün bir üyesi tarafından planlanan bir terör eylemi durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Yakalanan kişinin örgütüne bağlılık yemini ettiği ve el yapımı bir patlayıcı kullanarak Yessentuki şehrinin ulaşım altyapısına yönelik saldırı hazırladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin otobüs terminalinde keşif yaptığı, kalabalık bir zamanda bombayı nereye yerleştireceğine dair çalışma yaptığı aktarıldı.

Saldırının ardından şüphelinin Suriye'ye giderek örgüt saflarına katılmayı planladığı bildirilen açıklamada, şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını ve patlayıcılara el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, şahsın ikamet ettiği yerde terör propagandası içeren malzemelerin bulunduğu da ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Terör Saldırısı Planı Önleniyor - Son Dakika

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