Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan kent sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
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Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan kent sayısı 12'ye çıktı

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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Lille ve Nice'te kısmi sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı. Paris'te 23.00-06.00, Lyon'da 21.00-06.00 arası uygulanacak yasakla karar alınan kent sayısı 12'ye yükseldi.

Fransa'da şiddet olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris dahil farklı kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağını uzatma kararları alındı.

Fransa'da şiddet ve yağmalama olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Lille, Nice kentlerinde belirli alanlarda dün alınan kısmi sokağa çıkma yasağının bugün de devamına karar verildi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'te dün Cumhuriyet Meydanı ve Halles sektörü civarında geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağını 1 gün daha uzattı.

Kent sakinlerinin, yerel saatle 23.00-06.00 saatleri arasında başkentin söz konusu noktalarında bulunması yasaklandı.

Paris'te Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Senato, Şanzelize, Chatelet ve Vendome Meydanı ile bazı garların etrafında yerel saatle 20.00-06.00 arası izinsiz gösteri düzenlenmesine de yasak getirildi.

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lyon merkezindeki dün alınan sokağa çıkma yasağı kentte sükunetin sağlanmasına katkı sağladı.

Lyon merkezinde 1 gün daha yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan toplam kent sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

Fransa'da dün Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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