Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü - Son Dakika
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Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde uçuş yapan Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü. Uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu açıklandı.

15.08.2024 18:47  Güncelleme: 19:24
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Rusya Savunma Bakanlığı, İrkutsk bölgesinde Tu-22M3 bombardıman uçağının düştüğünü, mürettebatın kurtulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

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Mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve hayatta olduğu bilgisi verilen açıklamada, "Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Uçağın düştüğü yerde hasar yok. İlk bilgilere göre, kaza teknik nedenlerden dolayı meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Rusya\'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: ah almıştır normal 6 11 Yanıtla
  • YoH null: normaldir elektronik olan hersey bozulabilir garantisi yok kullandığımız hersey bozulabilir anlik yani 7 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Vay fırlatmalar vayyy. Demek ki Rusya'da fırlatma koltukları can kurtarmaya başlamış 7 1 Yanıtla

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