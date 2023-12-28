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Rusya'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri Trabzon Limanı'na 22. kez geldi - Son Dakika
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Rusya'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri Trabzon Limanı'na 22. kez geldi

Rusya'nın Soçi kentinden çıkan ve Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli Astoria Grande kruvaziyeri, Trabzon Limanı'na ulaştı. Geminin taşıdığı 828 turist, limandan ayrılarak Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezmek için harekete geçti. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, kruvaziyerin bu yıl 22. kez limana geldiğini ve ilerleyen tarihlerde de seferlerin devam edeceğini belirtti.

Rusya\'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri Trabzon Limanı\'na 22. kez geldi
28.12.2023 - 15:45,
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Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 22'nci kez Trabzon Limanı'na geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Geminin taşıdığı 828 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, kruvaziyerin bu yıl 22'nci kez limana geldiğini belirterek, ocak 2024'te iki sefer daha yapacak kruvaziyerin sonraki seferlerini ise mayısta gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri Trabzon Limanı'na 22. kez geldi - Son Dakika
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