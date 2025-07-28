MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, pazar günü başkent Moskova'dan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yönelik doğrudan uçuş rotasını hizmete geçirdi.
Yeni hava rotasının ilk uçuşu pazar akşamı Rusya'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan gerçekleşti.
Uçuşun yaklaşık sekiz saat sürmesi planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Kuzey Kore'ye Uçuş Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?