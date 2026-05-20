Rusya'dan Su-57 Savaş Uçağına Test Uçuşu - Son Dakika
20.05.2026 12:38
Rusya, iki koltuklu Su-57D savaş uçağının test uçuşlarına başladı. Uçak, benzersiz kabiliyetlere sahip.

MOSKOVA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının iki koltuklu versiyonu için test uçuşlarına başladı.

Devlete ait havacılık devi Rostec bünyesindeki United Aircraft Corporation tarafından salı günü yapılan açıklamada, pilotluğunu Sukhoi Tasarım Bürosu Baş Pilotu Sergei Bogdan'ın üstlendiği Su-57D prototipinin test uçuşunun planlandığı gibi ilerlediği belirtildi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, uçağın benzersiz kabiliyetlere sahip olacağını, hem savaş eğitim uçağı hem de operasyon kontrol uçağı olarak görev yapacağını söyledi.

Rostec, iki koltuklu Su-57D'nin insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yaptığı operasyonların koordinasyonunda da kullanılabileceğini aktardı.

United Aircraft Corporation, Su-57 çok amaçlı cephe hattı havacılık sisteminin hava, kara ve deniz hedeflerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğunu, ayrıca zorlu hava koşulları ve yoğun elektronik harp ortamları dahil olmak üzere günün her saatinde görev yapabildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

