Rusya'dan Zelensky'ye Yanıt: 'Yalan Bilgi'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Zelensky'ye Yanıt: 'Yalan Bilgi'

07.04.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus Büyükelçi Viktorov, Zelensky'nin İran'a istihbarat suçlamalarını yalanlayarak eleştirdi.

(ANKARA) - Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin açıklamalarını, "yalan bilgi" olarak nitelendirerek, "Rus siyasi liderliği temsilcileri, ülkemizin iddia edildiği gibi İran'a istihbarat sağladığı yönündeki suçlamalara defalarca karşı çıktı. Bu konu, medyada yapay bir şekilde büyütülmeye devam ediliyor" dedi.

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Rusya'nın İran'a istihbarat aktardığı" iddialarına ilişkin sorulara Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un yanıtlarını paylaştı.

Anatoly Viktorov, "Rusya ve İsrail'in, ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere uzun süre önce temaslar kurduğunu, bu temasların, ilgili Rus ve İsrail kurumları arasında yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü" bildirdi.

Büyükelçi Viktorov, şu ifadeleri kullandı:

"En acil konular, en üst düzeyde ele alındı. Bu alanda biriken deneyimi ve işbirliğini değerli buluyoruz. Rus siyasi liderliği temsilcileri, ülkemizin iddia edildiği gibi İran'a istihbarat sağladığı yönündeki suçlamalara defalarca karşı çıktı. Bu konu, medyada yapay bir şekilde büyütülmeye devam ediliyor. Bölgede askeri üslerin konumlarının koordinatları, sivil tesisler söz konusu olmasa bile herkesin bildiği kamuya açık bilgiler."

Volodimir Zelensky'ye gelince, o sürekli medyada sözler söylüyor ve yalan bilgiler yayıyor. Amacı, dünyanın dikkatini kendi önemine çekmek ve uluslararası toplumun ilgisinin İran çevresindeki olaylara kaymasıyla tekrar dikkatini kazanmak. Biz de Zelensky'nin bu yeni uydurmasını tam olarak bu şekilde değerlendiriyoruz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Zelensky'ye Yanıt: 'Yalan Bilgi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:54:28. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Zelensky'ye Yanıt: 'Yalan Bilgi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.