Rusya'dan Zelensky'ye Yanıt: 'Yalan Bilgi'

(ANKARA) - Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin açıklamalarını, "yalan bilgi" olarak nitelendirerek, "Rus siyasi liderliği temsilcileri, ülkemizin iddia edildiği gibi İran'a istihbarat sağladığı yönündeki suçlamalara defalarca karşı çıktı. Bu konu, medyada yapay bir şekilde büyütülmeye devam ediliyor" dedi.

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Rusya'nın İran'a istihbarat aktardığı" iddialarına ilişkin sorulara Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un yanıtlarını paylaştı.

Anatoly Viktorov, "Rusya ve İsrail'in, ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere uzun süre önce temaslar kurduğunu, bu temasların, ilgili Rus ve İsrail kurumları arasında yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü" bildirdi.

Büyükelçi Viktorov, şu ifadeleri kullandı:

"En acil konular, en üst düzeyde ele alındı. Bu alanda biriken deneyimi ve işbirliğini değerli buluyoruz. Rus siyasi liderliği temsilcileri, ülkemizin iddia edildiği gibi İran'a istihbarat sağladığı yönündeki suçlamalara defalarca karşı çıktı. Bu konu, medyada yapay bir şekilde büyütülmeye devam ediliyor. Bölgede askeri üslerin konumlarının koordinatları, sivil tesisler söz konusu olmasa bile herkesin bildiği kamuya açık bilgiler."

Volodimir Zelensky'ye gelince, o sürekli medyada sözler söylüyor ve yalan bilgiler yayıyor. Amacı, dünyanın dikkatini kendi önemine çekmek ve uluslararası toplumun ilgisinin İran çevresindeki olaylara kaymasıyla tekrar dikkatini kazanmak. Biz de Zelensky'nin bu yeni uydurmasını tam olarak bu şekilde değerlendiriyoruz."