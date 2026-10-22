Rusya Dışişleri, Netanyahu'nun antisemitizm suçlamasına dayanak görmedi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri, Netanyahu'nun antisemitizm suçlamasına dayanak görmedi

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Rusya Dışişleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'ya yönelik antisemitik kampanya suçlamasına dayanak görmedi. Bakanlık, dünyada İsrail'e tutumun İsrail yönetiminin politikalarıyla belirlendiğini ve 2018'de önerilen bilgi güvenliği işbirliğine yanıt alınamadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dünyada İsrail'e yönelik tutumun "yalnızca ülke yönetiminin izlediği politikalar doğrultusunda şekillendiğini" bildirdi.

Bakanlıktan, Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Rusya'nın internette antisemitik kampanya yürüttüğüne" ilişkin suçlamaları değerlendirildi.

Açıklamada, "Rusçada 'suçu başkasına atmak' anlamında kullanılan bir ifade vardır. Belki de burada böyle bir durum söz konusu. İsrail'e dünyada nasıl yaklaşıldığını yalnızca kendi yönetiminin izlediği politika belirliyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun, "Rusya'yı antisemitik kampanyayla ilişkilendiren" açıklamalarının herhangi bir kanıta dayanmadığı belirtilen açıklamada, Rusya'da etnik gruplar arası barışın güçlendirilmesine yönelik politikalar sayesinde antisemitizm vakalarının "neredeyse bulunmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bazı "bot çiftliklerine" atıfta bulunduğuna işaret edilerek, Rusya'nın 2018'de İsrail'e bilgi güvenliği alanında ikili işbirliği anlaşması imzalanmasını teklif ettiği ancak bu girişime yanıt alamadığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada Netanyahu'nun söz konusu ifadeleri 18 Ekim'de, Rusya ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin tam kapsamlı yeniden tesisinin 35. yılında sarf etmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Bu alanda kurulacak işbirliğinin benzer sorunların ortaya çıkmasını önleyebileceğine işaret edilen açıklamada, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde siber güvenlik uzmanları arasındaki diyalog yerine kamuoyu üzerinden açıklama yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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