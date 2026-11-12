Rusya Dışişleri, Washington Büyükelçisi Darçiyev'in 66 yaşında öldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya Dışişleri, Washington Büyükelçisi Darçiyev'in 66 yaşında öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in bugün 66 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, diplomatın Moskova'da kronik bir rahatsızlık nedeniyle öldüğünü söyleyerek öne sürülen komplo teorilerini yanıtladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darçiyev'in bugün aniden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Darçiyev'in seçkin bir diplomat ve deneyimli bir yönetici olduğu vurgulanarak, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı." ifadesi kullanıldı.

Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, vefat eden diplomatın hatırasının daima yaşatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Darçiyev'in ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

"Darçiyev, Moskova'da kronik bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darçiyev'in ölümü ile ilgili olarak akıl almaz komplo teorilerinin ortaya atıldığını belirtti.

Medyadan da çok fazla soru geldiğine dikkati çeken Zaharova, bütün bunlara uygun bir şekilde cevap vermek istediğini kaydetti. Zaharova, "Aleksandr Darçiyev, Moskova'da kronik bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreninin tarihi ve yeriyle ilgili bilgileri ayrıca duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983'te mezun olan Darçiyev, 1992'de diplomatik kariyerine başladı.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıDiplomasiPolitikaMoskovaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Galatasaray’da Osimhen krizi Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
Eski eşini bıçakla ağır yaraladı Eski eşini bıçakla ağır yaraladı
Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
23:37
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 02:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri, Washington Büyükelçisi Darçiyev'in 66 yaşında öldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android