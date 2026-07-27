Rusya Donanması İnsansız Sistemleri Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Donanması İnsansız Sistemleri Geliştiriyor

Rusya Donanması İnsansız Sistemleri Geliştiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, insansız sistemlerdeki kapasitesini artırıyor ve yeni savaş gemileri geliştiriyor.

MOSKOVA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Aleksandr Moiseyev, insansız sistemlere yönelik kapasitelerini genişlettiklerini, yeni nesil savaş gemileri geliştirdiklerini ve stratejik deniz silahları çalışmalarını ilerlettiklerini söyledi.

Moiseyev pazar günü Donanma Günü'nde Zvezda televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın 1 Temmuz'da Kuzey Filosu bünyesinde, insansız sistemlerden oluşan ilk alayını kurduğunu, 2027'de de Pasifik Filosu'nda benzer bir alay kurulmasının planlandığını belirtti.

Moiseyev, kurulan yeni alayda iki insansız yüzey gemisi bölüğü ve bir insansız su altı sistemi bölüğünün yer aldığını ifade etti.

Daha büyük insansız deniz platformları geliştirdiklerini de kaydeden Moiseyev, bu çerçevede su altı arama görevlerine yönelik 500 tonluk bir insansız yüzey gemisinin de geliştirildiğini söyledi. Moiseyev, 22350 Projesi fırkateynlerinden çok daha büyük olan ve okyanusta görev yapabilen 9.500 tonluk yeni bir savaş gemisi geliştirme planını da duyurdu.

Rus donanmasında an itibarıyla Poseidon nükleer tahrikli insansız su altı aracını taşıyan bir geminin hizmette olduğunu belirten Moiseyev, modernize edilen Amiral Nahimov güdümlü füze kruvazörünün denemelerini tamamlamak üzere olduğunu ve bu yıl hizmete gireceğini açıkladı.

Moiseyev, Bulava denizaltından fırlatılan balistik füzelerle donatılmış Borei sınıfı stratejik nükleer denizaltıların, eski nesil stratejik denizaltıların yerini aldıkları için önümüzdeki 30-40 yıl boyunca hizmette kalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'da Donanma Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Donanması İnsansız Sistemleri Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak
Tek başına bir takım Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Donanması İnsansız Sistemleri Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.