Rusya, Donetsk'te Nelepovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Nelepovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas'ta bazı önemli yerlerin kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nelepovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Luhansk'ta Makeyevka yerleşim birimini ele geçirdiği duyurulmuştu.
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